leggo.it

Si rinnova il connubio dicon il mondo del cinema , per il quale torna a firmare un inedito per una colonna sonora . ... Tiziano Ferroil nuovo disco, 'Il mondo è nostro' e nel 2023 ...... eccellenzae gratuita nel mondo della formazione artistica APERTE LE ISCRIZIONI AI ... Musica Nuda , Michele Monina , Carl Brave , Tommaso Paradiso , Giancane , Le Coliche ,, Renzo ... Diodato pubblica ‘Se mi vuoi’, nuovo inedito dalla colonna sonora di ‘Diabolik – Ginko all’attacco!’ Si rinnova il connubio di Diodato con il mondo del cinema, per il quale torna a firmare un inedito per una colonna sonora. Esce, infatti, il 18 novembre ‘Se mi vuoi’, brano ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...