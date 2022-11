Diocesi | tre parrocchie cambiano sacerdote - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Don Marius Balint va a Bagno di Gavorrano, don Giuseppe Benedetti va ad Alberese e don Ivano Rossi (segretario del vescovo) torna a ......per vivere con ancora più intensità il pomeriggio del 25 dicembre Per l'anno nuovo sarannole ... Grazie anche alla collaborazione con la, che ci permetterà di offrire alla cittadinanza il ... Diocesi, tre parrocchie cambiano sacerdote Una celebrazione intensa, partecipata e densa di significati quella di ieri sera presieduta dall’arcivescovo Michele Seccia in occasione del 265° anniversario della Dedicazione della cattedrale di Lec ...Da Puerto Madryn, in Argentina, a Tolentino, in Italia; ma prima è avvenuto da Tolentino, in Italia, a Puerto Madryn, in Argentina: abbiamo incontrato ...