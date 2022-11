Di Marzio | il Napoli non farà mercato Spalletti sta provando Ndombele al posto di Lobotka

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 novembre 2022) Gianluca Di. Quando compare lui, vuol dire che è tempo di calcio. A Sky stanno già pensando alla finestra didi gennaio. Didichiara che a suo avviso ilnon sta pensando a nessuno. Neanche come terzino destro. «Anche perché purtroppo Di Lorenzo noni Mondiali e quindi avrà possibilità di riposarsi in questa sosta. Poi hanno questo giovane, Zanoli, che è molto apprezzato. Probabilmente ilha un solo ruolo in cui non c’è un vero e proprio sostituto. Ed. è il ruolo di regista dove giocache per me è insostituibile. C’è Demme che al momento non è in lista Champions. Per quel che so,in allenamento staal ...