“Devo saperlo ora” GF Vip 7 | Antonino e Giaele De Donà | il momento decisivo è arrivato

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 novembre 2022)Spinalbese è l’uomo più conteso della Casa del GF Vip 7. Tutte le ragazze sembrano cader ai suoi piedi: l’ultima arrivata Oriana Marzoli ha già stretto un rapporto d’amicizia con lui e l’hiar stylist le ha organizzato uno scherzo mentre dormiva a letto. Poi ha consolato Antonella Fiordelisi che piangeva per via dell’incontro con l’ex durante l’ultima diretta. La spadista è apparsa particolarmente turbata dopo aver rivisto Gianluca Benincasa.Spinalbese le ha offerto una spalla su cui piangere e Edoardo Donnamaria non l’ha presa bene.Spinalbese ha voluto ascoltare la ragazza e l’ha lasciata sfogare nella nella privacy del magazzino. “Lo so che hai sofferto anche tu per amore, per questo non ti vuoi affezionare vero?”, dice Antonella stretta nell’abbraccio dell’amico. “Tutti abbiamo sofferto per amore, ma ...