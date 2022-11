Derby di Roma | cori antisemiti durante la partita | aperta inchiesta

(Di martedì 8 novembre 2022) Alla fine deldella Capitale vinto dalla Lazio per 1 a 0, i tifosi biancocelesti avrebbero iniziato ad intonarerivolti ai supporters avversari. Il Giudice Sportivo avrebbe avviato un’indirizzata alla Procura della FIGC, grazie alle segnalazioni degli ispettori federali presenti all’Olimpico che hanno rilevato quattro volte il’incontro. Curva Nord Lazio La società biancoceleste ha diramato subito un comunicato con cui prende le distanze da questa frangia di tifosi: “La Società Sportiva Lazio ha sempre condannato con la massima fermezza ogni espressione dismo e di razzismo che si manifestano ormai nella quasi totalità delle partite e in tutti gli stadi d’Italia. Non fanno parte della nostra cultura e non ...

, contro il Sassuolo Mourinho potrebbe lanciare Volpato dal primo minuto: ballottaggio in avanti tra Abraham e Belotti In casa, voltata pagina dal, si lavora per la partita di domani contro il Sassuolo. Per l'occasione Mourinho, orfano di Pellegrini e Dybala, sta pensando di far partire dal primo minuto il giovane ...Mourinho ne ha parlato anche domenica sera, subito dopo ilperso contro la Lazio, quando si è ... Mourinho gli ha ricordato dopo il Ludogorets , quando lo ha fatto prima entrare con lasotto ...