Dayane Mello risponde al gossip di Luciano Punzo al GF VIP 7

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 8 novembre 2022) Stanotte, dopo la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 7,ha confessato di essersi frequentato intimamente con. Il vippone ha speso parole molto lusinghiere nei confronti della modella brasiliana, ma aldilà del contenuto, lei non ha preso molto bene il suo discorso. Ecco che cosa ha replicato. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7sbotta sul web: “Non vai a raccontarlo in giro” L’amica di Soleil Sorge non ha amato per niente le esternazioni fatte dal nuovo vippone, che in un momento di leggerezza, ha voluto raccontare agli altri concorrenti del suo passato con. I due si sono frequentati e lui è stato parecchio intrigato dalla ragazza, anche se ha dovuto chiudere ...