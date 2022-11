Daniele Dal Moro fa un passo indietro da Oriana Marzoli | cosa le ha detto

(Di martedì 8 novembre 2022) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 7, andata in onda ieri, lunedì 7 novembre, abbiamo assistito a numerose discussioni e momenti carichi di emotività. Tra le tante clip abbiamo potuto assodare anche il feeling diDalche ha palesato il suo ‘interesse’ nei confronti di, ma, subito dopo la puntata, ecco che il ragazzo ha deciso di discutere con la venezuelana prendendo le distanze da lei. Eccoè successo. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le dichiarazioni diDalTenuto conto delle clip mandate in onda ieri sera,Dalha deciso di prendere una decisione molto drastica, nonostante si fosse avvicinato alla nuova entrata ...

Grande Fratello

Eleonoranon ci sta: 'Non sono previste sanzioni' Ballando, Selvaggia Lucarelli hot con ... 'Mia madre prende il Covid e dalla zona Moscova (centro) viene portata118 a Sesto San Giovanni, ...... , i due fondatori della , Jean Le Guyader e Patrick Saletta , stimolati nei loro dialoghi... Gli artisti sono Massimo De Caria,Innamorato , Filippo Berta e i gemelli siciliani Carlo e ... Daniele Dal Moro: "Non mi metto in questo triangolo" - Mediaset Infinity