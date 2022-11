Dalla Coppa del Mondo agli Assoluti | i podi di Ceccon | Martinenghi e il ritorno dei big azzurri

NEVEITALIA.IT

Podio finale Il podio finale delladel Mondo 2023 vede tra gli uomini Dylan Carter (Tri) 172.6, Nic Fink (Usa, 172.3), Chad Le Clos (Saf) 166.3, quarto l'americano Shaine Casas a 164.9; e tra ...Il commento del tecnico di Brescia Alessandro Beltrami : Le avversarie NeopromossaB1 nella ... avversaria nella prima fase di stagione ed in finale diItalia della Millenium, le centrali ... Livigno, che spettacolo: prima storica nella Coppa del Mondo di fondo al posto di... Milano Una sfida tutta italiana della coppa europea mancava dal 17 gennaio 2008. Dopo la sconfitta con il Real Madrid all'Armani serve più ...Questo weekend inizierà la stagione 2022/2023 della Coppa del Mondo Assoluti per la scherma italiana, con 60 azzurri in pedana. Ben cinque delle sei specialità olimpiche (eccezion fatta per il fiorett ...