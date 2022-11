Dal Maradona | Kvaratskhelia allo stadio per Napoli-Empoli

Goal.com

... penultimo turno prima dello stop del Mondiale in Qatar, il Napoli ospita l'Empoli allo stadio. Gli azzurri vivono un periodo magnifico: primo posto in classifica a +6Milan con 9 ...1' Si parte! Buona sera a tuttidi Napoli, dove sta per avere inizio l'anticipo di campionato tra i partenopei e l'Empoli. Martedì 8 novembre 2022 dalle ore 17:30 le formazioni ufficiali,... Ali Karimi, 'Il Maradona d'Asia': da meteora di Bayern e Schalke ad oppositore del governo iraniano Kvicha Kvaratskhelia è il grande assente della sfida contro l'Empoli, per la pubalgia che lo tiene fuori dal rettangolo verde anche per stasera. Ma arriva un sorprendente annuncio dallo speaker dello ...Dopo l’oro olimpico della scorsa estate, adesso si prepara al Mondiale in Qatar col Brasile. Il c.t. Tite ha diramato la lista dei convocati ed è proprio l’ex Barcellona e Juventus la grande sorpresa.