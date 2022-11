Dagli etruschi ai romani | ecco i bronzi della piscina di San Casciano Bagni Che era tempio | ospedale | spa

(Di martedì 8 novembre 2022) Le statue di bronzo immerse per 2300 anni nella grandedi Sandei, nel verdeprovincia di Siena, riportano alla luce un mondo favoloso. Non si tratta solo di una straordinaria scoperta archeologica: immaginate unche sia anchee, perché no, che faccia le funzioni pure di una spa. Un luogo immerso in una natura da favola dove riunirsi per pregare o per chiedere ai sacerdoti un oracolo sul futuro L'articolo proviene da Firenze Post.

...architetti ai geologi,archeobotanici agli esperti di epigrafia e numismatica', spiega ... un periodo storico di importanti trasformazioni nella Toscana antica, nel passaggio trae ...Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre , è riemerso in questi giorniscavi di San Casciano dei Bagni , in Toscana , un deposito votivo mai visto, con almeno ...Oltre 20 statue di bronzo in perfetto stato di conservazione, ex voto e altri oggetti, ma anche cinquemila monete in oro, argento e bronzo. Sono queste le nuove eccezionali scoperte restituite dalla c ...Firenze: "Una scoperta straordinaria. In Toscana scriviamo oggi una nuova pagina di storia a conferma di quanto la nostra regione sia terra dal grande patrimonio culturale ”. Ha commentato così il pre ...