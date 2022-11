Da Neymar a Ibra | parata di stelle al compleanno di Verratti

Marco Verratti ha festeggiato il suo compleanno in grande stile: un party esclusivo con invitati speciali, da Leo Messi e, con cui condivide ......quando ho lasciato la Francia non c'è più niente di interessante di cui parlare - spiega- . La Francia ha bisogno di me, ma io non ho bisogno della Francia. Pur avendo Messi, Mbappé e...Brasile, nuovo retroscena su Neymar in arrivo dalla Spagna: rottura con i compagni di Nazionale per “colpa” di Bolsonaro Come riferisce Sport piovono nuove critiche all’indirizzo di Neymar dopo lo sch ...Zlatan Ibrahimovic è fuori dalla scorsa stagione, per via di un problema al ginocchio. Operato a Lione, lo scorso maggio, in artroscopia al ginocchio ...