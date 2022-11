Da Cher a Kendall Jenner Fino a Kim Kardashian e Katie Holmes Ecco chi ha trionfato agli Oscar della moda

Leggi su amica

(Di martedì 8 novembre 2022) Casa Cipriani, New York. È nel cuoreBig Apple che tutte le star più in vista del momento si sono riunite il 7 novembre 2022 per una serata di gala molto speciale. Ovvero per celebrare i premi annuali del Council of Fashion Designers of America. Meglio conosciuti come gli. Dopo il Met Gala, i CFDA Fashion Awards sono l’evento fashionista più cool sul suolo americano. A essere insigniti di prestigiosi titoli sono i più talentuosi designer americani che si sono distinti, nell’anno di riferimento, per innovazione e talento. Ma, come ogni anno, a vincere sul red carpet sono le celeb più glamour. Dal clanriunito per l’occasione (quasi) al completo, ae Vanessa Hudgens. Special guestserata? ...