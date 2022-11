Cristina Quaranta e Soleil Sorge hanno litigano in diretta non andremo mai d’accordo

(Di martedì 8 novembre 2022)ieri sera è stata ospite al GFVip Party die la conduttrice è partita subito in quarta: “Hai fatto delle affermazioni su di me un po’ forti, volevo darti modo di chiarire“. “Partiamo dal presupposto che io l’anno scorso il Grande Fratello non l’avevo mai visto perché la sera lavoravo” ha

ieri sera è stata ospite al GFVip Party di Soleil Sorge e per fortuna la conduttrice è partita subito in quarta: ' Hai fatto delle affermazioni su di me un po' forti, volevo darti ......fuori Marco Bellavia - 9 giorni in Casa Ginevra Lamborghini - 14 giorni in Casa Giovanni Ciacci - 11 giorni in Casa Sara Manfuso - 17 giorni in Casa Gegia - 21 giorni in Casa- 31 ...Scontro al Gf Vip Party tra l'ex gieffina Cristina Quaranta e la conduttrice del format Soleil Sorge. Duro confronto al Gf Vip Party tra Cristina Quaranta e Soleil Sorge. Durante l’intervista, la giov ...Gf Vip 7, volano stracci tra Soleil Sorge e Cristina Quaranta che sbotta: “Io non mi devo scusare di niente!”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.