Covid | qual è la prossima crociata dei talebani del virus

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 8 novembre 2022) Sul tema delle quarantene socialmente tossiche per i positivi al corona, fa la sua irruzione l’ennesima associazione di categoria dei sacerdoti della nuova religione sanitaria. Dichiarandosi decisamente ostile non alla totale abolizione di un tale obbligo, così come continua a sostenere l’infettivologo Matteo Bassetti pubblicando un relativo video, bensì alla modesta attenuazione della demenziale misura ventilata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, queste le parole di Silvestro Scotti, segretario generale della Federazione italiana dei medici di medicina generale, così come riportato dal Sole 24 Ore: “In questo momento il problema è il numero di contagi che non vengono rilevati, una parte delle positività non sono tracciate, i pazienti fanno i tamponi da sé e non vengono calcolati. In assenza di dati scientifici ridurre la quarantena mi sembra rischioso, ...