Covid oggi Sardegna | 971 contagi e un morto | bollettino 8 novembre

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 971 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra 1. Dei nuovi casi, 900 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.710 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 91 (stesso dato di ieri ). Ci sono 8370 sono i casi di isolamento domiciliare (-172 ). Si registra il decesso di una donna di 95 anni, residente nella provincia di Sassari. L'articolo proviene da Italia Sera.

