Covid oggi Calabria | 740 contagi e 6 morti | bollettino 8 novembre

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 740 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione, i nuovi casi sono stati individuati su 4.531 tamponi effettuati, ci sono +1.054 guariti. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 3.079. Il, inoltre, registra -320 attualmente positivi, +5 ricoveri (per un totale di 139) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 7). L'articolo proviene da Italia Sera.

Sky Tg24

...dei segnali di debolezza arrivati dalla Cina alle prese con l'aumento dei contagi da. A ...il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa...Il bollettino sull'andamento diin Lombardia , diventato da giornaliero a settimanale così come disposto dal nuovo governo per ...- secondo quanto riporta una nota del Pirellone - rispondendo... Covid, news. La minaccia Cerberus si smorza Per esperti "alcuni segnali positivi". LIVE Oltre al vaccino per il Covid-19, in Italia Moderna ambisce a lanciare diversi prodotti della sua pipleine nei prossimi anni. Jacopo Murzi ha una formazione di Ingegneria gestionale presso il ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Le Borse e i mercati di oggi, Milano vira in positivo aspettando il voto Usa. DIRETTA ...