Covid | news La minaccia Cerberus si smorza? Per esperti alcuni segnali positivi

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 8 novembre 2022) La sottovariante di Omicron 5 sembra non preoccupare gli. Lo suggerisconoapparenti "" emersi in diverse parti del mondo. Uno di questi arriva dalla Francia. Il Paese sta sperimentando l'ascesa di, ma come osserva un professore di Biologia evoluzionistica dell'Università di Leuven (Belgio), Tom Wenseleers, la situazione sembrerebbe al momento "a posto sul fronte delle varianti. Ora Omicron BQ.1.1 non sta nemmeno più crescendo in numeri assoluti"