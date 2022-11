Cosmo annuncia il nuovo singolo “La Verità | ecco i dettagli

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 novembre 2022) A chiudere il cerchio degli show rivoluzionari che ha ideato nell’ultimo anno – dal primo blitz alle feste dell’amore in primavera e estate, fino al tour tra Europa e Miami –oggi ilLA, in uscita venerdì 11 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records Italy / Sony Music Italy / 42 Records, già disponibile in presave/add. LAè l’istantanea chelascia in ricordo delle feste dell’amore e nasce da un ritornello improvvisato dal vivo durante tutte le date del tour, un mantra che ha dato vita a una canzone che il pubblico ha imparato a cantare ancora prima che esistesse: laè che stiamo bene / e che ci piace stare insieme / così. Un inno essenziale quanto riuscito che ...