Cosenza | nel mirino l'ex Lazio Marchetti e altri tre svincolati

Cosenza Channel

Commenta per primo L'arrivo di William Viali sulla panchina delnon è per il momento bastato a dare la scossa ad una squadra che dopo un ottimo avvio di ...mirino dei lupi ci sarebbero ...... seguita da Reggio Emilia e, unica città del sud a entrare anche quest'anno nella top ten ...2021, in quello che doveva essere l'anno della lenta ripresa post Covid e della messa in campo di ... Cosenza città “green”: piste ciclabili, alberi ed energie rinnovabili tra i punti forti rilevati da Legambiente Per trovare l’ultima vittoria targata Cosenza bisogna risalire agli inizi del 2000. Fini 3-2 in favore dei lupi grazie alle reti di Edusei, Mendil e Zaniolo. L’ultimo confronto tra le due squadre al ...Vigili del fuoco e 118 hanno soccorso il conducente dell'auto finito nel letto del fiume e dopo averlo messo in sicurezza lo hanno portato in ospedale ...