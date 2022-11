Cosa porta Xi in Arabia Saudita? Interessi economici e politici

Leggi su formiche

(Di martedì 8 novembre 2022) Da mesi si parla di un imminente viaggio del leader cinese Xi Jinping inper incontrare l’erede al trono Mohammed bin Salman e rafforzare ulteriormente i legami tra Pechino e Riad. Ossia tra due Paesi guida del mondo delle potenze emergenti, sebbene la Repubblica popolare sia già una potenza totale de facto e il regno sunnita lo sia già a livello economico e capacità di investimento. Non è ancora stata ufficializzata la visita: fonti informate sulle attività cinesi parlano di una data, 8 e 9 dicembre; dal latonon arrivano commenti, e questo atteggiamento vago potrebbe legarsi a uno slancio eccessivo in annunci precedenti, quando questa estate tutto sembrava pronto per ospitare il leader cinese, che invece ha probabilmente aspettato il Congresso del Partito/Stato e la conferma al terzo – storico – mandato, prima ...