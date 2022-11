Corrado Pesci | chi è il figlio di Virna Lisi e Franco Pesci | età | lavoro | figli | chi è la moglie Veronica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 8 novembre 2022) Avrebbe compiuto proprio oggi 86 anni, la grande attrice italiana che nel 2014 ha perso la vita nel sonno, un mese dopo aver scoperto di avere un cancro. E oggi nel salotto di Serena Bortone su Rai 1 ci sarà il, nato dall’amore con l’architetto. View this post on Instagram A post shared by(@page) Chi è l’unicodiè stata sposata per ben oltre 50 anni con, un architetto. Un amore lungo, che è ...