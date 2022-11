Cop27 | gli attivisti di Friday for future sfidano il regime egiziano | il trucco per sfuggire agli arresti – Il video

(Di martedì 8 novembre 2022) Si sono pitturati le mani con slogan ambientalisti e le hanno alzate al cielo, chiedendo politiche energetiche green ma soprattutto sfidando i divieti del. Durante i giorni della conferenza Onu sul clima, ospitata dall’Egitto, Sharm el-Sheikh è blindatissima e nella cittadina sono state adottate diverse misure per evitare manifestazioni. Secondo Human Rights Watch, le autorità egiziane hanno arrestato dozzine di persone per aver progettato proteste e tra le norme di sicurezza c’è anche l’obbligo di avere telecamere in tutti i taxi e consentire all’intelligence la sorveglianza di conducenti e passeggeri. Le autorità hanno anche imposto un processo particolarmente complicato per registrarsi nella Green Zone al di fuori della sede della Cop, che nei vertici precedenti era aperta al pubblico. Nonostante tutte le ...

appelli internazionali "rischia di essere ricordata per un morto, vittima della violazione sistematica dei diritti umani in Egitto", il durissimo commento di Riccardo Noury , portavoce di ......rilevanti del report della World Meteorological Organization presentato in occasione della...ultimi anni sono stati i più caldi registrati finora, a causa delle crescenti concentrazioni di ...Sono stato contento quando la premier ha voluto parlare anche del rispetto dei diritti umani, mi aspetto che lo facciano tutti gli altri leader mondiali durante la Cop27. Non so cosa possiamo ...“La COP27 offre l'opportunità di tracciare una tabella di marcia ... DARE PRIORITÀ ai bambini e i giovani accelerando gli investimenti nei finanziamenti per il clima nei servizi sociali resilienti al ...