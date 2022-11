Cop 27 | emergenza climatica | dalle parole ai fatti Stavolta ci sono le premesse

(Di martedì 8 novembre 2022) Domenica sera la premier Meloni è volata in Egitto per partecipare alla sessione di lavoro, oramai l’ennesima, dei capi di governo sulle alterazioni del clima coordinata dall’ ONU. Le stesse si stanno manifestando mese dopo mese sempre più gravi e difficili da essere contenute nelle sedi naturali. Fino a qualche tempo fa, le località interessate da eventi metereologico estremi erano individuate o individuabili con buon anticipo e rendevano possibile approfondire gli studi sui loro naturali avvicendarsi. Lo sconvolgimento degli elementi naturali è oramai di casa e sotto gli occhi del mondo intero. Gli stessi, combinandosi tra loro a latitudini diverse da quelle che dovrebbero essere il loro scenario naturale, continuano a subire una sorta di amplificazione della loro forza di propagazione. Di conseguenza è naturale che oltre alle devastazioni imprevedibili, perché si presentano senza ...

