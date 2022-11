Conte sulle condizioni di Son | “Penso che tornerà presto e giocherà il Mondiale”

(Di martedì 8 novembre 2022) Antoniorassicura i tifosi della Corea del Suddi Heung-Min Son, che ha subito un intervento all’occhio sinistro: “Gli ho mandato un messaggio ieri dopo l’operazione. Sonny è davvero molto deluso dalla situazione ma sono convinto cheil”, scrive The Athletic. SportFace.

... avviato dal governoI nel 2019 e approvato definitivamente a febbraio 2022 dal governo ... Senza contare che ancheenergie rinnovabili l'Italia deve fare fronte alla eccessiva lentezza dei ...Roma, 8 nov. " Oggi alle 16.30 il leader del M5S Giuseppeterrà una conferenza stampa nella sede del Movimento, in via di Campo Marzio,prossime elezioni regionali nel Lazio.Domenica 6 novembre, Roberto Coaloa ha accompagnato un gruppo di amici torinesi, con Marco Zatterin, vicedirettore della Stampa, e Bernard Glénat, a Villa Vidua di Conzano per la mostra multimediale, ...Il Napoli di Luciano Spalletti, con 35 punti nelle prime 13 giornate di Serie A (12 vittorie e 2 pareggi), viaggia ad una media di 2,69 punti a partita ...