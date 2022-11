Conclude le riprese cortometraggio ‘Un giorno in più’

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Si sono concluse a Palermo ledel“Unin più” di Fabio Bagnasco, prodotto da Eikona Film – Piano Focale e che sarà disponibile presso la piattaforma WeShort. Lesi sono tenute nel capoluogo siciliano (tra le location, Villa Riso, l’aula di Anatomia dell”Università di Palermo e la clinica Cosentino) e a Piana degli Albanesi (Oasi del lago). “Questo progetto – sottolinea il direttore della scuola di cinema Piano Focale, Giuseppe Gigliorosso – lo abbiamo fortemente voluto, anche perché diventasse una occasione di verifica didattica per i nostri studenti (corsi di regia e direzione della fotografia), un’occasione per fargli fare una full immersion nelle problematiche di un set. Devo dire con orgoglio che gli studenti si sono distinti affiancando e supportando i ...

