Pianeta Milan

... diretta su NOW e Sky Go Collegamenti alternati in diretta con i seguenti campi: Bayern Monaco vs Inter : Riccardo Gentile Liverpool vs Napoli: MaurizioMarsiglia vs: Paolo ...... diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Maurizio- Commento: Luca Marchegiani Bordocampo ... Federico Botti Napoli vs Rangers: Andrea Marinozzivs Sporting Lisbona : Filippo ... Compagnoni: “Il Tottenham è forte, ma Milan non può lamentarsi” Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha commentato così il sorteggio di Champions League del Milan: "Il Milan ha trovato il Tottenham di Conte, quarto in Inghilterra a ...Tramezzani alla Gazzetta: “Milan favorito al 55% col Tottenham. Pioli e Conte due top” L’ex difensore tra le altre del Tottenham, Paolo Tramezzani, ha parlato del sorteggio Champions del Milan a La Ga ...