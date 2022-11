Commercio | Istat | a settembre vendite al dettaglio +0 | 5% mese e + 4 | 1% anno**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Al'stima un aumento congiunturale per lealin valore (+0,5%) mentre quelle in volume restano stazionarie. Su base annua, al'rileva che lealaumentano del 4,1% in valore e diminuiscono del 2,7% in volume. Ledei beni alimentari sono in crescita in valore (+0,8%) e registrano una flessione in volume (-0,2%), mentre quelle dei beni non alimentari aumentano sia in valore sia in volume (rispettivamente +0,4% e +0,1%). L'Istituto rileva che nel complesso del terzo trimestre 2022, in termini congiunturali, lealcrescono in valore (+1,2%) e calano in volume (-0,5%). Le ...