(Di martedì 8 novembre 2022) Per le imprese retail ilè diventato oggi. "A causa dell'inflazione al 12% le nostre aziende non riescono a sostenere l'aumento Istat sugliprevisto dai contratti ...

Agenzia ANSA

La crescita del 3,9% del Pil nel terzo trimestre "è incoraggiante ma siamo comunque preoccupati", spiega il presidente di. "Il retail a volumi soffre, la marginalità è drasticamente ...Incontriamo Fabio Desideri, 61anni, presidente diWorld, federazione di piccole e medie imprese italiane, particolarmente attive e vocate ... Governo, Regioni, Imprese, Camere di, ... Commercio: Confimprese, caro-affitti insostenibile per i negozi - Lombardia (ANSA) - MILANO, 08 NOV - Per le imprese retail il caro-affitti è diventato oggi insostenibile. "A causa dell'inflazione al 12% le nostre aziende non riescono a sostenere l'aumento Istat sugli affitti ...