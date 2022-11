Colpo in farmacia a Ciampino | poi la fuga | rocambolesco inseguimento finisce al campo rom

(Di martedì 8 novembre 2022) Avevano messo nel mirino unadima l’allarme del negozio ha complicato i loro piani. Così, quando è arrivata la Polizia, i malviventi erano ancora sul posto e sono stati costretti a fuggire in fretta e furia dando vita ad un lungo eterminato poi a circa 20km di distanza nei pressi delnomadi di Via di Salone. L’incidente davanti alrom di Via Salone Quello che vi stiamo raccontando è l’antefatto di quanto accaduto intorno all’1.30 di stanotte nei pressi dell’insediamento rom dove una macchina insi è schiantata contro una pattuglia della Polizia Locale impegnata nel presidio fisso davanti al. Ebbene, il veicolo, come vi abbiamo raccontato, tentava di scappare proprio dopo il ...

Sono fuggiti a bordo di una Lancia Delta dopo aver saccheggiato una farmacia a Ciampino. Inseguiti dalla polizia di Stato hanno preso via di Salone e qui, davanti alla ...