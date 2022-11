Colpito da un gancio della gru | operaio di 41 anni morto a Ortona

(Di martedì 8 novembre 2022) Incidente mortale sul lavoro in Abruzzo. Undi cittadinanza filippina di 41dopo essere statoalla testa dal cavo di una gru. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 10, nell'area portuale di, in provincia di Chieti. L’impatto è stato talmente forte con ilmetallico che trasportava un carico pesante, che l’uomo è stato scaraventato in mare. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza del 118. L’è deceduto per trauma cranico all'ospedale di Pescara appena arrivato al Pronto Soccorso.

