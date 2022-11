Colleferro Sabato 12 Novembre alle ore 17 30 nella Biblioteca Comunale verrà presentato il libro “I giorni del coraggio La forza delle donne oltre la pandemia” di Eleonora Mattia

FrosinoneToday

Come quello d i Willy Monteiro Duarte, il ragazzino di Paliano assassinato di botte a. ...scorso il presidente Vincenzo Galassi era all'iniziativa che ha segnato l'avvio della ...22 Ottobre 2022 alle 2100 presso il Teatro Vittorio Veneto di(RM) all'interno della VII° edizione del Gran Premio del Teatro Amatoriale FITA, manifestazione promossa da Fita ... Colleferro, beccato alla guida del carro funebre con la patente scaduta Mancava il successo tra le mura amiche del PalaPedemontana nel ruolino dello Sporting Venafro per la stagione 2022/23 e, dalla loro, i bianconeri di mister Rizzo hanno riempito anche questa voce stati ...SPORTING VENAFRO 12 FORTE COLLEFERRO 1 (primo tempo 8-0) SPORTING VENAFRO: Di Paolo, Zancanaro, Fetta, Adriano Foglia, Iacovino; Giliberti, Cimino, Siano, Silvestri, Marino, Felace, Andreozzi. All.: R ...