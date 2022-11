Claudio Bisio a FQMagazine | “Torno a Zelig con Vanessa Incontrada che oltre a essere bellissima è un’attrice comica Meloni premier? Ho idee radicalmente opposte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022), da piccolo sognava di diventare un pagliaccio.“I bambini volevano fare gli astronauti, io il pagliaccio. Mia mamma, maestra elementare, e mio padre, rappresentante di essenze di liquori, ridevano. Alla fine ho avuto ragione”. Gira ancora con un naso rosso in tasca?“Spesso porto con me il naso da clown. Durante le riunioni importanti stempero la tensione, mi alzo in piedi e metto il naso rosso: ‘Si può una volta nella vitaseri’. Ridono tutti”. La selezione per entrare al Piccolo Teatro l’ha fatta di nascosto.“Non avevo detto nulla a nessuno, nemmeno ai miei genitori. Ero convinto che non mi avrebbero preso. Passai tutta l’estate a preparami: è stato il mio biglietto della lotteria. È cambiata la mia vita”. Ha mollato Agraria dopo diciassette esami, voleva fare il ministro dell’Agricoltura.“Al liceo l’ultimo anno ...