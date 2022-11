Chiesti 2 mesi e 30mila euro di risarcimento per uno degli ‘hater’ del giornalista Berizzi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 novembre 2022) Bergamo. “Schiavo pagato per obbedire”. “Infame che passa la vita a sparlare dei morti”. E ancora, “quando creperai tu sarà una festa generale”. Frasi che avrebbe scritto durante un “moto di rabbia”, perché non comprendeva “l’accanimento verso una persona ormai defunta, senza considerare i sentimenti di chi si trova a piangere un caro”. Quella “persona ormai defunta” è Fabrizio Piscitelli, meglio noto come ‘Diabolik’: ex capo ultras della Lazio, nonché figura di spicco del narcotraffico e del mondo criminale romano, freddato con un colpo alla nuca il 7 agosto 2019 in un parco pubblico della capitale. A parlare davanti al giudice, invece, è G.F., 53enne ragioniere di Cernusco sul Naviglio, ora residente in Toscana, a processo per diffamazione e minacce nei confronti delPaolo, inviato bergamasco di Repubblica che dal 2019 vive sotto ...