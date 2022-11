Chi c' è dietro Humanity1 | Scholz perde la pazienza | il duro attacco

Leggi su iltempo

(Di martedì 8 novembre 2022) Alla fine pure il cancelliere tedesco Olafha perso lasulla questione dei migranti: tutta colpa della chiesa evangelica che finanzierebbe le navi-taxi che fanno la spola tra le coste africane e l'Italia. Dall'esecutivo berlinese viene fatta filtrare la notizia che Evangelische Kirche in Deutschland, che conta 20 milioni di fedeli in Germania, ha fondato e raccoglie donazioni per United4Rescue, forte di due navi: la, al centro della disputa con l'Italia, e la Sea-Eye4. Poichésa che in casa sua il tasto dei migranti può farglire altro consenso, con questa fuga di notizie ha dimostrato di avere trovato il colpevole fuori dal suo esecutivo. Qualcuno addirittura nota che il governo tedesco ha scelto di comunicare queste informazioni dopo avere ascoltato Papa ...