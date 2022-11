Champions League | Eintracht | l’avversario del Napoli

(Di martedì 8 novembre 2022) Il sorteggio di Nyon (Svizzera) svoltosi lunedì 7 novembre ha stabilito gli accoppiamenti per gli ottavi di finale in: urna fortunata per le squadre italiane, compreso ilche ha pescato l’Francoforte. La gara di andata si giocherà martedì 21 febbraio 2023 in Germania, mentre il ritorno allo stadio “Maradona” è in programma mercoledì 15 marzo., l’avversaria delagli ottavi: una squadra insidiosa per laSulla carta, l’Francoforte parte in svantaggio rispetto ai partenopei che fino a questo momento stanno disputando una stagione ad altissimo livello. Il campo, però, potrebbe riservare sorprese e la compagine tedesca ha dimostrato di essere in crescita a livello ...

Commenta per primo Tempo di sorteggi nelle competizioni europee. Dopo gli accoppiamenti dei 'grandi' della, anche la Youthha sorteggiato le gare dei playoff che si disputeranno il 7 e l'8 febbraio . Due le rappresentanti italiane: la Juve che ha pescato il Genk e l'Inter cui è ...Il rifiuto è eccellenteL'Inter non può gioire, nonostante il passaggio del turno in. Le cose, infatti, non vanno bene in campionato per la Beneamata che, dopo alcune vittorie ...In campo alle 18.30 Napoli-Empoli e Spezia-Udinese LIVE Il buon sorteggio di Champions League contro l'Eintracht Francoforte per gli ottavi può rendere più vicino il sogno dei quarti di finale, ma ora ...ROMA - Quasi sempre, quando si fanno i confronti tra le varie competizioni europee, in primo piano viene messa la Champions League non solo per il prestigio e il valore tecnico delle squadre ma anche ...