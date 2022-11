Castione della Presolana premiato con la bandiera arancione del Touring Club Italiano

Leggi su bergamonews

(Di martedì 8 novembre 2022). Qualità dell’accoglienza, sostenibilità ambientale, tutela del patrimonio artistico e culturale si uniscono per regalare un’esperienza di viaggio autentica: questi sono i criteri presi in considerazione dalper assegnare le prestigiose bandiere arancioni ai piccoli borghi italiani che meritano la particolare menzione per la loro eccellenza. Quest’anno il vessillo sventola anche a, che diventa la quinta località certificata in provincia di Bergamo insieme a Sarnico, Gromo, Clusone e Almenno San Bartolomeo. Anche grazie alla certificazione del Comune di Moltrasio (CO), sale a 18 il numero di Comuni “arancioni” in Lombardia. In tutta Italia, sono 274 le località ...