Castel Volturno | è il giorno del dolore | l’ultimo saluto a Luigi | Castel Volturno a lutto

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 8 novembre 2022) Si stanno svolgendo in questi minuti nella chiesa di San Castrese in piazza Annunziata i funerali diIzzo, il barbiere 38enne ucciso con sei coltellate nella notte di sabato. Un delitto che ha sconvolto l’intera comunità didove il poveroera molto conosciuto. Il sindaco ha disposto ilcittadino in concomitanza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.