Casini | pres Lega Serie A | “Sarei contento se il Napoli vincesse lo Scudetto!”

MondoNapoli

Il presidente della Lega Serie Aè intervenuto a Radio Anch'io lo Sport dove ha parlato di diversi argomenti relativi al campionato. Queste le sue parole, riprese dal portale Calcio&Finanza: ' Il primo problema è finanziario. ...Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo, ha comunicato oggi in Assemblea l'attuazione di una serie di iniziative, elaborate dalla Lega nelle scorse settimane, dirette a dare un contributo nella complicata situazione di emergenza ... TMW – Casini, pres. Lega A: “Napoli Non tifo per nessuno, ma farebbe bene vedere altre squadre vincere lo Scudetto” If you missed the first full lunar eclipse of the year back in May, you'll get another chance tonight as the second blood moon (as lunar eclipses are often called) of 2022 takes to the sky over the Pa ...Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, ha parlato a margine della serata di premiazione dei Golden Boy Awards 2022.