Cartelle esattoriali | novità in arrivo | come cambia la rottamazione ter

(Di martedì 8 novembre 2022) Il governo vaglia misure per recuperare i debiti fiscali di 530mila cittadini che non sono riusciti a onorare gli impegni presi con later. Indilazioni di pagamento

Per quanto riguarda la pace fiscale, si parla di sanatoria per milioni di, con misure di cancellazione per i piccoli importi e rottamazione con interessi al 5% e rateizzazione. ...... l'innalzamento del tetto della Flat tax da 65mila euro a 85mila e 100mila euro e, ancora, la pace fiscale , con la rottamazione di milioni di, e la revisione del Reddito di ...Il governo vaglia misure per recuperare i debiti fiscali di 530mila cittadini che non sono riusciti a onorare gli impegni presi con la rottamazione ter. In arrivo dilazioni di pagamento ...Cosa succede quando arriva una cartella esattoriale errata dal Fisco Cosa fare per chiedere il riesame della cartella pazza all’Agenzia Delle Entrate.