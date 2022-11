Caro Porro | gli italiani se ne sbattono dei migranti

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 8 novembre 2022), siamo di fronte a un opposizione capace soltanto di creare uno squallido baccano mediatico suie a un governo che già scricchiola su un tema così dirimente. Non ci raccontiamo la favola dell’accoglienza e dell’umanità che, salvo a qualche sparuto “santo dei giorni nostri”, alla maggioranza di noi tutti non frega proprio niente di questa gente. Se qualcuno ha il coraggio e l’onestà intellettuale di affermare il contrario lo fa solo per altri motivi: perché fa chic sentirsi fra i “buoni” e tra quelli che hanno un cuore visto che “suonare” fuori dal coro e dire quello che si pensa non è tollerato. E allora basta ipocrisia: glinormali, quelli che tutti i giorni alzano il bandone o vanno a lavorare come dipendenti e devono mettere insieme pranzo e cena, che devono pagare un pizzo quotidiano ...