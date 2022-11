Caro energia | il Papa paga la bolletta alle famiglie romane in difficoltà

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 8 novembre 2022) Città del Vaticano – Si celebra domenica 13 novembre la sesta edizione della Giornata Mondiale dei Poveri. L’iniziativa, proposta per la prima volta nel 2017, è stata voluta fortemente daFrancesco per sollecitare la Chiesa a “uscire” fuori dproprie mura e incontrare la povertà nelle molteplici accezioni in cui essa si manifesta nel mondo di oggi. Il tema scelto dal Santo Padre per la Giornata di quest’anno viene dparole che l’apostolo Paolo rivolge ai primi cristiani di Corinto nella seconda Lettera ai Corinzi: “Gesù Cristo si è fatto povero per voi” (Cor. 2, 8-9). Nel 2021, secondo gli ultimi dati Caritas Italiana, i poveri assoluti nel Paese sono stati circa 5,6 milioni, di cui 1,4 milioni di bambini. Diverse le iniziative della Santa Sede e del Dicastero per l’Evangelizzazione, incaricato dal Pontefice di promuovere ...