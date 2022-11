Caro bollette | commercianti in piazza ad Avellino | “Basta rincari e aumenti”

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto““. Idisono scesi di nuovo in, dopo la manifestazione del 22 ottobre scorso, per protestare contro ienergetici che stanno determinando la chiusura di molte attività, soprattutto artigianali, del capoluogo irpino. Negli ultimi tre mesi sono molte decine le saracinesche costrette alla chiusura, alle quali si aggiungono numerose attività che hanno operato tagli al personale o ridotto di oltre il 50 per cento l’attività. “Siamo ormai allo stremo – dice Carmine Gaeta, titolare di un negozio di parrucchiere – costretti a scegliere tra il pagamento degli stipendi ai dipendenti o pagare leche rispetto all’anno scorso hanno importi triplicati”. Al corteo ...

