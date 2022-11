Caro bollette | a chi spetta il bonus fino a 600 euro

(Di martedì 8 novembre 2022) Le aziende private possono erogare ai dipendenti unda 600per il pagamento delle utenze domestiche: ecco come funziona

Per il governo resta dunque prioritario " limitare quanto pi√Ļ possibile l'impatto delenergia ... si valuter√† se sussista l esigenza di ulteriori interventi di calmierazione dellee di ...BRINDISI - Il Prefetto Bellantoni ha ricevuto, nella mattinata odierna, in Prefettura, il Presidente Provinciale di Confesercenti Michele Piccirillo ed alcuni titolari di imprese presenti sul ...BRINDISI - Il Prefetto Bellantoni ha ricevuto, nella mattinata di ieri 8 novembre, in Prefettura, il Presidente Provinciale di Confesercenti Michele Piccirillo ed alcuni titolari di imprese presenti s ...A peggiorare la situazione, il caro bollette e i prezzi del gasolio, che vanno a danneggiare anche le aziende energivore vetro, ceramica, cemento, carta, metallurgia, chimica, tessile, gomma plastica, ...