Capri | Hollywood 2022 | alla regista Liliana Cavani il Master of Cinematic Art

(Di martedì 8 novembre 2022), celebreitaliana sarà insignita con il premio “ofArt” del 27esimo ‘the International Film Festival’. Il prestigioso riconoscimento le verrà consegnato nel corso della kermesse che dal 26 dicembre – 2 gennaio come tradizione, aprirà la stagione degli Awards internazionali, ospitando sull’isola azzurra e nel golfo di Napoli i protagonisti dello showbiz mondiale e il meglio del cinema italiano con, in calendario, tanti appuntamenti di grande interesse per i cinefili e non, quali anteprime cinematografiche e rassegne aperte al pubblico con il sostegno della DG Cinema e audiovisivo del MiC e della Regione Campania. Laa venti anni da “Ripley’s game” è impegnata in questo periodo nelle ...

Zerkalo

'Per merappresenta sia un luogo che uno stato d'animo. Si tratta di storytelling e magia,... Per la griffe controllata dal gruppo americanoHoldings , gli Usa rappresentano un mercato ...E' stato assegnato a Liliana Cavani il premio "Master of Cinematic Art" del 27esimo "the International Film Festival'. Ne dà notizia un comunicato stampa. Il riconoscimento sarà consegnato alla celebre regista nel corso della kermesse che dal 26 dicembre - 2 gennaio "... Capri Hollywood the International Film Festival 2022, tutti i premiati NAPOLI - Liliana Cavani, celebre regista italiana sarà insignita con il premio “Master of Cinematic Art” del 27esimo 'Capri, Hollywood the International Film ...L'omaggio alla regista alla kermesse caprese organizzata da Pascal Vicedomini tra il 26 dicembre e il 2 gennaio ...