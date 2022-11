Can Yaman | l’attore turco che ha conquistato l’Italia

(Di martedì 8 novembre 2022) Un anno in più per Canche oggi, 8 novembre, spegnerà 33 candeline. Da qualche anno è diventatodel momento, richiesto in ogni fiction che si rispetti, non solo in Turchia, ma anche qui in Italia. Da poco è terminata, infatti, la nuova serie tv Mediaset, Viola come il mare, che lo ha visto protagonista al fianco di Francesca Chillemi. E mentre la sua vita resta sempre sotto i riflettori, il suo futuro lavorativo si riempie di nuovi progetti. Spesso al centro della cronaca rosa, re delle copertine dei magazine italiani, oltre che della stampa turca, Cancompie oggi 33 anni. Nato da una famiglia umile, infatti, la star della tv turca dopo aver terminato gli studi e aver conseguito una laurea in Giurisprudenza, ha scelto quella che sarebbe diventata la sua nuova strada: la recitazione. Photo Credits: AnsaCan ...

La storia d'amore nella vita reale tra l'attore turcoe l'ex Miss Italia Chillemi è stata ipotizzata da Chi come una ...Francesco Demir e Viola Vitale costretti a dirsi addio nelle nuove puntate di Viola come il mare 2 L'appuntamento con la fiction che vede protagonistie Francesca Chillemi è confermato su Canale 5 per la prossima stagione televisiva 2023/2023. La fiction, dopo il buon successo di ascolti registrato in queste settimane di messa in onda, è ... Can Yaman, dalle soap opera a Viola come il mare Scopriamo le Anticipazioni della quarta puntata della Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, in onda oggi, 21 ottobre 2022, su Canale5.. Viola come Il Mare: la trame e i personaggi dell'attesa Fi ...Ti stai chiedendo se Can Yaman e Francesca Chillemi hanno litigato prt davvero Ecco cosa è successo tra i due attori di Viola come il mare!