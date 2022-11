Calendario Campionati Italiani Invernali nuoto 2022 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 8 novembre 2022) Dal 10 all’11 novembre a Riccione andranno in scena gli Assolutidiin vasca corta, ultimo evento per completare la squadra che prenderà parte ai Mondialidinella piscina da 25 metri, indal 13 al 18 dicembre a Melbourne (Australia). A confrontarsi in questa edizione deisaranno ben 458 atleti, in rappresentanza di 117 società: 239 gli uomini iscritti, mentre le donne sono 219. Ogni gara si disputerà su sessioni di due giorni, secondo il sistema delle serie, e non sono previste staffette. Sarà un banco di prova importante, utile per sondare la condizione dei big già qualificati per la rassegna iridata in Australia e chiaramente funzionale per chi vuol ottenere il pass attraverso i tempi-limite stabiliti dalla ...