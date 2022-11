Calciomercato Manchester United | occhi su Llorente

(Di martedì 8 novembre 2022), i red devils hanno superato il Liverpool per arrivare a Marcosdell’Atletico Madrid Ilè sempre attento al mercato e nella prossima sessione invernale ha messo nel mirino Marcosdell’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i Red Devils hanno pronta un’offerta superiore a quella del Liverpool, ma serviranno almeno 40 milioni per convincere i colchoneros a vendere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

Anche lì, però, le cose non sono andate benissimo dato che il sorteggio ha abbinato ilUnited agli spagnoli. Non sarà facile passare il turno, ma deve essere un obiettivo concreto per una ......i giocatori scelti per la spedizione in Qatar risulta esserci anche Antony delUnited . Il brasiliano classe 2000 arrivato in Premier League nell'ultima sessione estiva diè ... Juve, il Manchester United piomba su Vlahovic | Mercato | Calciomercato.com