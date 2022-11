(Di martedì 8 novembre 2022) Un’occasione da non rifiutare. Per vedere l’Italia giocare neidibisognerà aspettare almeno quattro anni, mentre perc’era la possibilità di esordire nella Coppa del Mondo già tra qualche settimana in Qatar. Il giovanissimo attaccante della Roma, classe 2003, a suon di prestazioni eccellenti aveva infatti attirato le avance del: il giocatore è nato e cresciuto in quel di Camperdown e dunque possiede il doppio passaporto, italiano e australiano. Graham James Arnold, ct del, nella lista ufficiale dei 26 convocati per iaveva inserito il giallorosso, che ha però rifiutato: obiettivo vestire la maglia azzurra dell’Italia. Le parole del commissario tecnico oceanico: “Fino alle 23 di ieri notte stavo cercando ...

... sebbene uno dei più promettenti, Cristian Volpato, abbia declinato'offerta del ct mantenendo la ... "Volpato ha rifiutato la convocazione per i Mondiali - le parole del ct dell'- Fino alle ...Alla fine ci ha detto no, non giocherà i mondiali con. Decisione sua. In questo momento della sua carriera pensa che sia una scelta molto importante e adesso non ha voluto compierla". E ... Calcio, l'Australia voleva 'scippare' Cristian Volpato all'Italia! Rifiutata la convocazione per i Mondiali