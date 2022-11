Calcio | il ' caso Totti' sul NY Times | ' separazione offusca leggenda del calcio romano' **

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - L'intricato gossip sullatra Francescoe Ilary Blasi finisce nientemeno che sul New York. La soap sentimentale del Pupone e della sua ormai ex moglie, dopo aver fatto parlare l'Italia e l'Europa approda oltreoceano, dove un articolo del celebre quotidiano newyorkese racconta nei dettagli la storia fin dagli esordi definendo l'epilogo come una "disordinataconiugale cheunadel". "C'era una volta Francesco, il principe incoronato delitaliano, che festeggiava un gol strappandosi la maglia e svelando una maglietta con la scritta "Sei unica", un proclama d'amore eterno per Ilary Blasi, showgirl che gli ha rubato il ...

Corriere dello Sport

L'ultima invettiva di Cassano però non riguarda un giocatore o un allenatore ma un opinionista, nelspecifico Billy Costacurta, ospite fisso nei programmi di Sky Sport. Nel corso dell'ultimo ...Mondiali di2022 Qatar: ambasciatore, omosessualità è danno psichico Mondiali diQatar 2022 , scoppia illegato alle dichiarazioni di Khalid Salman , ex calciatore e ambasciatore della manifestazione. Salman ha definito l'omosessualità come 'una malattia mentale', in ... Roma, Wijnaldum è un caso: il recupero procede lento. Quando può tornare in un caso, anche durante l'incontro stesso, un supplemento di indagine da parte della Procura Federale volto a confermare che tali cori sono stati percepiti nell'intero impianto, precisando ...In vista del mercato di gennaio, due ricchi club inglesi si danno battaglia per l'obiettivo bianconero: ma c'è una grande favorita ...