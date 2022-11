Calcio | Gasperini | ' non penso alla Champions ma a costruire il futuro dell' Atalanta'

(Di martedì 8 novembre 2022) Bergamo, 8 nov. - (Adnkronos) - "Proviamo a vincere tutte le partite. Voi continuate a dirmi secondo, terzo e quarto posto, ma non è la priorità in questo momento. L'non deve guardare ad andare in: la valutazione che fate è solo se torniamo in Europa o no, non passa altro. Avete una misura differente dmia". Lo dice l'allenatoreGian Pierovigilia del match con il Lecce. "Noi pensiamopartita di domani, proviamo sempre a fare risultato, non andiamo a fare accademia -aggiungein conferenza stampa-. Nessuno immaginava di essere a questo livello, ma il mio obiettivo è mettere la società nelle condizioni giuste peril".

